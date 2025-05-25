Главные новости за неделю 19-25 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Госстройнадзор продлил ООО «Гротекс» (владеет брендом Solopharm, — Ъ) разрешение на строительство объекта фармацевтической промышленности на пересечении проспекта Маршала Блюхера и улицы Потапова до 19 декабря 2028 года. На территории площадью 2,6 га появится здание переменной этажности высотой почти 33 метра.

Акционерное общество «Кутузовский», связанное с ГК «Киевская площадь» бизнесмена Года Нисанова, выкупила ООО «Сепнтерс рус проперти Е» и стала владельцам участка в Новоселье площадью 40 га, где ранее планировали возвести ТРК «Мега»,. От планов по строительству торгового комплекса отказались в 2020 году.

Главный балетмейстер Большого театра в 1964 — 1995 годах Юрий Григорович скончался в возрасте 98 лет, сообщает пресс-служба Мариинского театра. О причинах смерти пока ничего не сообщается. О дате и месте прощания с народным артистом СССР сообщат дополнительно.

Члены Российской академии художеств (РАХ) в ходе общего собрания избрали президентом академии Василия Церетели, внука известного архитектора. Согласно процедуре выборов, теперь его кандидатуру должно утвердить в должности российское правительство.

В Ленобласти сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицией задержали трех предполагаемых участников группы, занимающейся обналичиванием денег. Всего на счета подозреваемых было переведено около 287 млн рублей.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что на рассмотрение городского парламента внесут законопроект об увековечивании памяти жертв геноцида. Он указал, что, по уточненным сведениям, за время осады погибло около 1,093 млн человек.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения блогеру Алексею Поднебесному, обвиняемому в совершении действий сексуального характера с лицом младше 16 лет. Его отпустили из СИЗО и ввели запрет на совершение определенных действий.

Бизнес-центр «Акватория» на Выборгской набережной рядом с Кантемировским мостом планируют демонтировать. Речь идет об участке площадью около 17,5 тыс. кв. м, который находится в общей долевой сообственности компаний «Дельта» и «Нева сити», которые связывают с группой компаний «ПСК».

Генеральный директор АО «ТЭК СПб» Иван Болтенков покинул свой пост. Новым руководителем предприятия стал заместитель господина Болтенкова Вадим Бравве.

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил проекты пяти новых резидентов. Компании инвестируют в них почти 9 млрд рублей.

Обвиняемому в ложном сообщении о заложенной бомбе в петербургском ТРК «Лондон Молл» Александру Козлову огласили приговор в Невском районном суде. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима в течение 6,5 года.

Лидия и Александр (включен в реестр иноагентов) Невзоровы (признаны экстремистским объединением) стали фигурантами уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Супруги, признанные экстремистской организацией, разместили у себя на страницах ссылки для сбора денег на достижение целей объединения.

Постоянная комиссия Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга предложила начальнику регионального управления МВД России Роману Плугину усилить контроль за иностранными гражданами, которые не оплачивают проезд в общественном транспорте.

Город потратит 21,2 млрд рублей на проектирование и строительство яхт-клуба по адресу Петровская коса, 9. Сейчас на территории располагается Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб, часть которого занимает межвузовский яхт-клуб Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ).

Директор ООО «Комплект — Подписные издания» Елена Орлова стала фигурантом дела об участии в деятельности иностранной или международной организации, которая признана в России нежелательной. В одном из магазинов продавалась книга, выпущенная при поддержке иностранной некоммерческой организации, внесенной в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

По маршруту Москва — Санкт-Петербург осенью 2025 года будут запущены 38 расширенных вагонов. Они будут оснащены более комфортными местами.

Бизнес-центр Veda House выставлен на продажу за 4,3 млрд рублей. Купить предлагается 100% долю юрлица ЗАО «Веда-Система», владеющего зданием бизнес-центра площадью 19,7 тыс. кв. м.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск ГУП «Петербургский метрополитен». Предприятие намерено взыскать 67 млн за террористический акт, который произошел 3 апреля 2017 года.

Полиция Петербурга задержала женщину, подозреваемую в совершении поджога отдела полиции в Василеостровском районе. Ей предъявлено обвинение, суд отправил петербурженку в СИЗО до 23 июля.

Сотрудники ФСИН и бюро Интерпола передали камбоджийским коллегам в петербургском аэропорту Пулково разыскиваемого в своей стране за шантаж экс-магната Хенга Сити (Heng Sithy). В ведомстве указали, что с 17 по 22 ноября прошлого года фигурант, согласно представленным документам, вымогал у потерпевшего два миллиона американских долларов.

В заключительном, 30-м туре чемпионата Российской футбольный премьер-лиги петербургский ФК «Зенит» на своем поле одержал крупную победу над грозненским «Ахматом». Игра на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Несмотря на одержанную победу, «Зенит» впервые за последние семь лет завершил сезон не на первом месте, в лидерах — «Краснодар».

В честь 100-летия футбольного клуба «Зенит» на «Газпром Арене» состоялся Матч легенд: «Зенит» Ленинград — «Зенит» Санкт-Петербург. Игра закончилась победой петербургской команды со счетом 3:1. В начале матча клуб зачитали поздравление президента России Владимира Путина.