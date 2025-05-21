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Гендиректор АО «ТЭК СПб» Иван Болтенков покинул свою должность

Генеральный директор АО «ТЭК СПб» Иван Болтенков покинул свой пост, сообщает «Фонтанка» 21 мая по ссылкой на источники. Он руководил организацией с августа 2019 года, при нем государственное унитарное предприятие стало акционерным обществом.

Фото: http://adm-nao.ru

Фото: http://adm-nao.ru

Как сообщили «Ъ-СПб» в АО «ТЭК СПб», новым генеральным директором предприятия стал заместитель господина Болтенкова Вадим Бравве. Известно, что сейчас работу предприятия проверяет контрольно-счетная палата Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что АО «ТЭК СПб» приступило к залповой реконструкции более 2,2 км теплосетей в границах проспекта Ветеранов, Авангардной улицы и аллеи Славы. Устаревшие сети заменят стальными теплопроводами в пенополиуретановой изоляции.

Андрей Маркелов

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