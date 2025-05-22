ЗакС Петербурга призвал усилить контроль за мигрантами-зайцами

Постоянная комиссия Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга предложила начальнику регионального управления МВД России Романа Плугину усилить контроль за иностранными гражданами, которые не оплачивают проезд в общественном транспорте. Подробнее об инициативе рассказал депутат ЗакСа от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Контролеры-ревизоры регулярно фиксируют случаи безбилетного проезда. За первый квартал текущего года в Петербурге возбудили 3 483 дела об административных правонарушениях, на иностранных граждан пришлось 891 дело. За прошлый год оформлено 14,5 тыс. протоколов, из них 3,4 тыс. документов в отношении граждан других государств. К тому же у 243 нарушителей не было регистрации на территории России.

Депутаты Заксобрания считают, что совместные выезды сотрудников полиции и контролеров позволят оперативно пресечь нарушения, в том числе неоплату проезда и несоблюдение миграционных правил.

Ранее «Ъ-СПб» писал, трехкратное увеличение штрафа для зайцев в общественном транспорте поддержали в Заксобрании Петербурга.

Татьяна Титаева