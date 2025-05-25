Суд в Петербурге до 23 июля отправил в СИЗО обвиняемую в поджоге отдела полиции

Василеостровский районный суд избрал обвиняемой в поджоге отдела полиции Анне Осиповой меру пресечения в виде заключения под стражу. Она пробудет под арестом до 23 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Осипова стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого по статье ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В ночь на 24 мая, как полагает следствие, обвиняемая метнула в окно здания 37-го отдела бутылки с зажигательной смесью.

Петербурженка признала вину и раскаялась, на заседании просила избрать домашний арест. В ведомстве выяснили, что она выполняла указания аферистов. Подготовка к поджогу шла целенаправленно по шаговым указаниям злоумышленников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге местной жительнице предъявлено обвинение в поджоге отдела полиции.

Татьяна Титаева