Матч легенд «Зенита» начался с поздравления Путина со 100-летием клуба

На поле «Газпром Арены» 25 мая вышли футболисты, игравшие когда-либо за ФК «Зенит». Матч в честь 100-летия клуба начался с поздравительной телеграммы президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ее текст на стадионе зачитал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Президент отметил, что клуб продолжает хранить свои традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров и наставников.

«За минувшие годы "Зенит" прошел большой насыщенный яркими, незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны»,— написал Владимир Путин.

По словам главы государства, равнение на легендарную историю клуба, сплоченность, вера в свои силы не раз помогали команде побеждать на национальных чемпионатах, завоевывать Кубок страны, добиваться триумфа на европейских футбольных аренах. Господин Путин также отметил роль болельщиков, которые на каждом матче поддерживают петербургскую команду.

Прежде ФК «Зенит» со 100-летним юбилеем поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Татьяна Титаева