«Зенит» обыграл «Ахмат» в последнем туре РПЛ, но уступил чемпионство «Краснодару»

В заключительном, 30-м туре чемпионата Российской футбольный премьер-лиги петербургский ФК «Зенит» на своем поле одержал крупную победу над грозненским «Ахматом». Игра на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами у зенитовцев в этой встрече отличились Андрей Мостовой (25 и 45-я минуты, оба — с пенальти) и Педро (59-я минута).

Несмотря на одержанную победу, сине-бело-голубые впервые за последние семь лет завершили сезон не на первом месте. В проходящем параллельно матче ФК «Краснодар» со счетом 3:0 синхронно победил московское «Динамо». Таким образом отрыв в одно очко южане сохранили и финишировали во главе турнирной таблицы чемпионата 2024/2025. В активе «Зенита» в год его 100-летия — лишь «серебро».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что незадолго до начала матча в пространстве «Севкабель Порт» прошла презентация масштабной выставки, посвященной вековому юбилею петербургской команды. Официально она откроется в воскресенье, 25 мая.

Подробнее о прошедшем матче — в спортивном обзоре «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик