Советский и российский балетмейстер Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни

Главный балетмейстер Большого театра в 1964 — 1995 годах Юрий Григорович скончался в возрасте 98 лет, сообщает пресс-служба Мариинского театра. О причинах смерти пока ничего не сообщается. О дате и месте прощания с народным артистом СССР сообщат дополнительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Господин Григорович родился в Ленинграде 2 января 1927 года. В городе на Неве он окончил хореографическое училище и был принят в балетную группу Академического театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр, — Ъ).

Он оставался солистом Мариинского театра до 1961 года, в Ленинграде Григорович создал первые постановки, которые принесли ему мировое признание. В частности, балетмейстера отметили Ленинской премией за постановку балета Арама Хачатуряна «Спартак».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге состоялось прощание с известной балериной Аллой Осипенко, скончавшейся 12 мая на 93-м году жизни. Она выступала на сцене Мариинского театра в течение 20 лет.

Андрей Маркелов