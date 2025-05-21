Чета Невзоровых стала фигурантом дела из-за сбора денежных средств в соцсетях

Лидия и Александр (включен в реестр иноагентов) Невзоровы (признаны экстремистским объединением) стали фигурантами уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Проверку их деятельности организовала прокуратура Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @lydianevzorova Фото: @lydianevzorova

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что супруги, признанные экстремистской организацией, разместили у себя на страницах ссылки для сбора денег на достижение целей объединения, а также предлагали оказать поддержку переводом.

После проверки возбуждены уголовные дела. Ход и результат их расследования находятся на контроле петербургской прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Лидию Невзорову оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента у супруга.

Татьяна Титаева