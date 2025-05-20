Блогеру-инцелу Поднебесному смягчили меру пресечения в Петербурге

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил меру пресечения блогеру Алексею Поднебесному, обвиняемому в совершении действий сексуального характера с лицом младше 16 лет. Его отпустили из СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об изменении меры пресечения Алексею Поднебесному 20 мая сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Суд ввел запрет на совершение определенных действий.

Блогер не может общаться с участниками по делу, сидеть в интернете, ходить на массовые мероприятия, общаться с журналистами по обстоятельствам уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дело блогера Алексея Поднебесного направили в суд.

Татьяна Титаева