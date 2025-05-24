Обвиненный в шантаже камбоджийский бизнесмен Хенг Сити экстрадирован на родину

В субботу, 24 мая, сотрудники ФСИН и бюро Интерпола передали камбоджийским коллегам в петербургском аэропорту Пулково разыскиваемого в своей стране за шантаж экс-магната Хенга Сити (Heng Sithy), сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанный в России по линии Интерпола камбоджийский бизнесмен Хенг Сити (справа) и бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен (слева).

Фото: личный архив Хенг Сити Задержанный в России по линии Интерпола камбоджийский бизнесмен Хенг Сити (справа) и бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен (слева).

Фото: личный архив Хенг Сити

«Генпрокуратурой России удовлетворен запрос Министерства юстиции Королевства Камбоджа о выдаче Хенг Ситхи для привлечения к уголовной ответственности за шантаж с отягчающими обстоятельствами по ст. ст. 372, 374 Уголовного кодекса Королевства Камбоджа. Уголовное дело в отношении него находится в производстве суда»,— говорится в релизе.

В ведомстве указали, что с 17 по 22 ноября прошлого года фигурант, согласно представленным документам, вымогал у потерпевшего два миллиона американских долларов. В начале декабря того же года правоохранительные органы королевства объявили бизнесмена в розыск. По информации Главного управления по вопросам миграции МВД России, гражданство РФ он не приобретал.

Российские адвокаты господина Сити сообщили «Ъ-СПб», что они не были уведомлены должным образом о депортации своего подзащитного и узнали об этом из СМИ.

Камбоджиец находился в СИЗО «Кресты» с января текущего года. Во время своего заключения он просил российские власти предоставить ему политическое убежище, так как опасается за свою жизнь. Ранее Хенг Сити обвинил высокие чины в своей стране в том, что они «крышуют» кибермошенничество в регионе.

Подробности читайте в материале «Ъ-СПб» «Кхмеры чрезвычайного реагирования».

Андрей Кучеров