Победу в Матче легенд ФК «Зенит» одержала команда Санкт-Петербурга

В честь 100-летия футбольного клуба «Зенит» на «Газпром Арене» состоялся Матч легенд: «Зенит» Ленинград — «Зенит» Санкт-Петербург. Игра закончилась победой петербургской команды со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч Легенд на «Газпром Арене» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Матч Легенд на «Газпром Арене» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Матч Легенд на «Газпром Арене» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 3 Матч Легенд на «Газпром Арене» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Матч Легенд на «Газпром Арене» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Матч Легенд на «Газпром Арене» Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Во время встречи голы за сборную Петербурга забили Александр Кержаков, Андрей Аршавин и Александр Анюков. Среди «ленинградцев» отличился Павел Погребняк. Чемпион СССР Борис Чухлов был самым старшим футболистом на поле, ему 64 года.

Матч посетили свыше 50 тыс. человек. Каждый тайм длился 35 минут вместо стандартных 45.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Матч легенд начался на «Газпром Арене» с поздравления президента России Владимира Путина со 100-летием клуба.

Татьяна Титаева