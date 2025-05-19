Дед бы гордился: Василия Церетели избрали президентом Российской академии художеств

Члены Российской академии художеств (РАХ) в ходе общего собрания избрали президентом академии Василия Церетели, внука известного архитектора, сообщает «Интерфакс» 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно процедуре выборов, теперь его кандидатуру должно утвердить в должности российское правительство. Ранее Церетели-младший занимал должность вице-президента и исполняющего обязанности президента РАХ.

Он также является исполнительным директором Московского музея современного искусства, членом Союза художников России, Союза музеев России и Ассоциации искусствоведов.

Дед Василия Зураб возглавлял академию с 1997 года, 22 апреля 2025 года у знаменитого архитектора остановилось сердце. По словам Церетели-младшего, его знаменитый дедушка до последнего занимался творчеством.

Подробнее о похоронах одного из самых влиятельных архитекторов России читайте в материале «Три Грузии простились с Зурабом Церетели».

Андрей Маркелов