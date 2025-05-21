На месте бизнес-центра «Акватория» планируют построить две девятиэтажки

Бизнес-центр «Акватория» на Выборгской набережной рядом с Кантемировским мостом планируют демонтировать, сообщает «Деловой Петербург». Речь идет об участке площадью около 17,5 тыс. кв. м, который находится в общей долевой сообственности компаний «Дельта» и «Нева сити», которые связывают с группой компаний «ПСК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Соответствующий акт историко-культурной экспертизы раздела проектной документации опубликован на сайте комитета по охране памятников. На месте «Акватории» планируют возвести два жилых дома и один бизнес-центр высотой девять этажей. Подземный гараж расположится под всеми корпусами и внутренним двором, где расместят 140 мест для парковки велосипедов.

Фасад будет выполнен в архитектурном бетоне и натуральном камне светлых оттенков, во вставках на первом и последнем этажах применят глазурированную керамику. Вид от новой архитектуры не будет перекрывать вид от Кантемировского моста на дачу Головина, формирующую вместе с корпусом Императорского воспитательного дома первую линию застройки.

По данным аналитиков, общая площадь квартир в доме может составить до 37 кв.м., площадь квадратного метра составит около 430-450 тыс. рублей. Среди ключевых преимуществ локации специалисты отмечают близость к историческому центру, хорошую транспортную доступность и видовые характеристики. На текущий момент проект находится на стадии согласования разрешительной документации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что средняя площадь квартир на первичном рынке в Петербурге снизилась до 42 кв. м — это самое маленькое значение среди городов-миллионников.

Андрей Маркелов