Почти 9 млрд руб. вложат в свои проекты 5 новых резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Экспертный совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил инвестпроекты пяти новых резидентов. Компании займут земельные участки на площадке «Новоорловская», освободившиеся после тех предприятий, которые не смогли справиться со своими обязательствами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Общий объем заявленных инвестиций в проекты резидентов составит почти 9 млрд рублей»,— рассказал господин Поляков.

Так, ООО «Квантрум» вложит 3,4 млрд рублей в производство автономных источников и накопителей электроэнергии. Проект позволит открыть 230 новых рабочих мест. АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС СПБ» инвестирует 2,6 млрд руб. в выпуск инновационного электрооборудования (200 рабочих мест).

ООО «Национальные системы охлаждения» собирается вложить 2,1 млрд руб. в научно-производственный комплекс по выпуску промышленного холодильного оборудования. Это позволит трудоустроить свыше 400 профильных специалистов.

ООО «БРОМО» направит 652 млн рублей на производство теплообменного, холодильного и вентиляционного оборудования (145 рабочих мест). Также новым резидентом Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» стало АО «Медитек "Знамя Труда"». Оно инвестирует 36 млн руб. в выпуск медицинских материалов и оборудования. Это обеспечит трудоустройство 50 специалистов в отрасли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инновационный центр на площадке ОЭЗ «Новоорловская» построят за 2 млрд рублей.

Дарья Астанина