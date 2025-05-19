Строительство нового завода Solopharm в Петербурге завершат на год раньше срока
Госстройнадзор продлил ООО «Гротекс» (владеет брендом Solopharm, — Ъ) разрешение на строительство объекта фармацевтической промышленности на пересечении проспекта Маршала Блюхера и улицы Потапова до 19 декабря 2028 года. На территории площадью 2,6 га появится здание переменной этажности высотой почти 33 метра. Площадь будущего объекта составит 13,3 тыс. кв. км.
Фото: Пресс-служба компании Solopharm
Как уточняет «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей комитета по инвестициям, продление разрешения было «техническим моментом», так как здание готово на 85%. В настоящее время там ведутся отделочные работы.
Уже завершено подсоединение инженерных сетей. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию уже в июне 2025 года, на год раньше назначенного срока. Там будут производить жидкие лекарственные препараты: мази, капли, растворы и суспензии.
В Telegram-канале Solopharm уточняется, что на предприятии создадут пять производственных линий мощностью 1,19 млрд единиц в год. Для выпуска продукции наберут около 250 специалистов. Объем инвестиций в проект оценивается в 9,5 млрд рублей.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что банк ВТБ открыл кредитную линию девелоперу Setl Group с лимитом более 18 млрд рублей. Средства планируется направить на финансирование строительства жилья и школы в жилом комплексе «Астра Континенталь» на проспекте Обуховской Обороны.