Строительство нового завода Solopharm в Петербурге завершат на год раньше срока

Госстройнадзор продлил ООО «Гротекс» (владеет брендом Solopharm, — Ъ) разрешение на строительство объекта фармацевтической промышленности на пересечении проспекта Маршала Блюхера и улицы Потапова до 19 декабря 2028 года. На территории площадью 2,6 га появится здание переменной этажности высотой почти 33 метра. Площадь будущего объекта составит 13,3 тыс. кв. км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании Solopharm Фото: Пресс-служба компании Solopharm

Как уточняет «Деловой Петербург» со ссылкой на представителей комитета по инвестициям, продление разрешения было «техническим моментом», так как здание готово на 85%. В настоящее время там ведутся отделочные работы.

Уже завершено подсоединение инженерных сетей. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию уже в июне 2025 года, на год раньше назначенного срока. Там будут производить жидкие лекарственные препараты: мази, капли, растворы и суспензии.

В Telegram-канале Solopharm уточняется, что на предприятии создадут пять производственных линий мощностью 1,19 млрд единиц в год. Для выпуска продукции наберут около 250 специалистов. Объем инвестиций в проект оценивается в 9,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что банк ВТБ открыл кредитную линию девелоперу Setl Group с лимитом более 18 млрд рублей. Средства планируется направить на финансирование строительства жилья и школы в жилом комплексе «Астра Континенталь» на проспекте Обуховской Обороны.

Андрей Маркелов