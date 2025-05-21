Петербужца осудили на 6,5 года за ложное сообщение о бомбе в «Лондон Молле»

Обвиняемому в ложном сообщении о заложенной бомбе в петербургском ТРК «Лондон Молл» Александру Козлов огласили приговор в Невском районном суде. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима в течение 6,5 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Титаева, Коммерсантъ Фото: Татьяна Титаева, Коммерсантъ

Козлов стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 207 УК РФ. В марте прошлого года подсудимый был доставлен в отдел полиции из-за подозрительного поведения. Там он заявил, что лично изготовил взрывное устройство и заложил в одном из помещений «Лондон Молла». По словам Козлова, СВУ должно было сработать в 16:00. Все заявления оказались заведомо ложными.

Между тем в торгово-развлекательном комплексе объявили полную эвакуацию, которую наблюдал «Ъ-СПб». Во время работы полиции Козлов продолжал утверждать, что там заложена бомба и описывал ее. Действия подсудимого причинили ООО «Ф2 ОПЕРУ» ущерб почти на 650 тыс. рублей.

Александр Козлов признал вину частичного. Он заявил, что снимал сотрудников органов на телефон и поделился видео с друзьями. Подсудимый также пожаловался на физическую силу, которые сотрудники полиции применяли во время допроса. По словам Козлова, их действия вынудили его сообщить информацию о бомбе.

Татьяна Титаева