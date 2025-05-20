Законопроект об увековечивании памяти жертв геноцида внесут на рассмотрение ЗакСа

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил, что на рассмотрение городского парламента внесут законопроект об увековечивании памяти жертв геноцида. Об этом он сообщил в своих соцсетях 20 мая.

«По уточненным сведениям, за время осады погибло около 1,093 млн человек. Мы будем помнить каждого из них и никогда не простим ни одного из тех, кто участвовал в этом чудовищном злодеянии. У таких преступлений нет срока давности»,— сказал господин Бельский.

Новый закон позволит четко распределить обязанности по поиску, сохранению и благоустройству захоронений жертв блокады Ленинграда. Большую часть практической деятельности (перезахоронение останков, порядок поисковых работ) возьмет на себя правительство города.

Муниципалам достанутся обязанности по содержанию и ремонту захоронений, расположенных вне официальных кладбищ. По словам спикера ЗакСа, это будет точечная, но не менее важная работа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мемориал жертвам нацистского геноцида под Гатчиной обошелся властям в 590 млн рублей. Памятник представляет собой стелу высотой 47 метров, на вершине расположена скульптурная композиция матери, обнимающей детей.

Андрей Маркелов