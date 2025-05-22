Директора «Подписных изданий» подозревают в участии в работе зарубежной компании

Директор ООО «Комплект — Подписные издания» Елена Орлова стала фигурантом дела об участии в деятельности иностранной или международной организации, которая признана в России нежелательной. Об этом в личном Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Посетитель в конце 2024 года приобрел в одном из магазинов «Подписных изданий» книгу «Еду в Магадан» Игоря Олиневича. Она издана при поддержке иностранной некоммерческой организации ABCF (Федерация анархического черного креста). Американская НКО внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

В «Подписные издания» книга попала по договору, который с одной стороны подписан с госпожой Орловой, с другой — с индивидуальным предпринимателем Анной Курбатовой. Дело, открытое по ст. 20.33 КоАП РФ, рассмотрит Куйбышевский районный суд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ООО «Комплект — Подписные издания» на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России).

Татьяна Титаева