В Ленобласти полиция и ФСБ задержали подозреваемых в обналичивании 287 млн рублей

В Ленобласти сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с полицией задержали трех предполагаемых участников группы, занимающейся обналичиванием денег. Всего на счета подозреваемых было переведено около 287 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В данный момент расследуется уголовное дело в рамках п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). По итогам обысков у подозреваемых изъяли учредительные документы на юридические лица, печати организаций, деньги и банковские карты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге двух «коммерсантов» задержали за валютные махинации со 119 млн рублей.

Дарья Астанина