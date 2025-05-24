Жительница Петербурга подожгла отдел полиции на Кораблестроителей из-за кредитов

Полиция Петербурга задержала женщину, подозреваемую в совершении поджога отдела полиции в Василеостровском районе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, поздно вечером 23 мая в дежурную часть поступила информация о возгорании актового зала 37-го отдела полиции, расположенного на первом этаже по адресу: улица Кораблестроителей, д. 40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Было установлено, что около 23:07 неизвестная гражданка подошла к вышеуказанному зданию и, разбив окно, бросила зажигательную смесь внутрь помещения. После этого злоумышленница скрылась. В результате оперативных мероприятий сотрудники Центра Э совместно с коллегами из УМВД и сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и ЛО по подозрению в совершении данного преступления задержали 37-летнюю женщину.

Подозреваемая пояснила, что ранее у нее якобы взломали личный кабинет на «Госуслугах», оформили кредиты, а денежные средства перевели на территорию Украины для помощи ВСУ. В дальнейшем неизвестный предложил ей совершить поджог здания подразделения полиции, пообещав, что за это петербурженка сможет погасить свою накопившуюся перед банками задолженность и избежать уголовной ответственности. По указанной инструкции женщина купила на АЗС бензин, перелила его в стеклянную бутылку, которую позднее и бросила в здание отдела полиции.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт), избрании меры пресечения в виде ареста, а также вопрос о возмещении причиненного ущерба, отметили в главке.

Прежде «Ъ-СПб» писал о задержании 16-летнего подростка, который бросил «коктейль Молотова» в витрину отделения почты на проспекте Большевиков.

Андрей Цедрик