На Петровском острове построят яхт-клуб за 21,2 млрд рублей

Город потратит 21,2 млрд рублей на проектирование и строительство яхт-клуба по адресу Петровская коса, 9. Соответствующая информация опубликована 20 мая на сайте Смольного в проекте изменений госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге».

Сейчас на территории располагается Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб, часть которого занимает межвузовский яхт-клуб Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ).

Проектно-изыскательные работы планируют начать в текущем году, на них собираются выделить 312,3 млн руб. Строительство запланировано на 2026-2029 годы. В спортивный кластер войдет учебно-тренировочная база межвузовского яхтенного клуба СПбГМТУ, база спортивной подготовки школы «Олимпийские надежды», музей и другие объекты общей площадью 53,15 тыс. кв. м.

Также в проекте постановления указано, что строительство должно вестись с приспособлением для современного использования объектов культурного наследия — главное здание Центрального ленинградского яхт клуба 1978-80 годов постройки признано памятником регионального значения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о готовности документации по планировке территории и первых градостроительных планов круглогодичного морского курорта «Санкт-Петербург Марина».

Артемий Чулков