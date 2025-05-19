АО «Кутузовский» стало владельцем участка в Новоселье, где хотели построить «Мегу»

Акционерное общество «Кутузовский», связанное с ГК «Киевская площадь» бизнесмена Года Нисанова, выкупила ООО «Сепнтерс рус проперти Е» и стала владельцам участка в Новоселье площадью 40 га, где ранее планировали возвести ТРК «Мега», сообщает «Деловой Петербург». От планов по строительству торгового комплекса отказались в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С тех пор участок, из-за которого «Сентерс рус проперти Е» уже несколько лет судится с Ingka Group, пустует. Спор между компаниями связан с договором купли-продажи. О планах АО «Кутузовский» на «пятно» пока ничего не сообщается. Эксперты считают, что возводить торговый комплекс в Новоселье без такого якорного арендатора как IKEA нецелесообразно.

Отметим, что структуры господина Нисанова уже давно присматривались к петербургскому рынку торговой недвижимости. Около десяти лет назад одна из «дочек» «Киевской площади» планировал построить торговый комплекс с океанариумом в парке Интернационалистов, однако от проекта отказались из-за протестов местных жителей, недовольных сокращением зеленой зоны.

На текущий момент «Киевская площадь» активно занимается приспособлением Конюшенного ведомства под современное использование. Как писал ранее «Ъ-СПб», там планируют открыть аналог московского фуд-молла «Депо», часть площадей отойдет под выставочные функции. Новый проект реставрации памятника уже принял совет по наследию.

Андрей Маркелов