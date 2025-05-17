Песков допустил встречу Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если переговорные делегации стран достигнут определенных договоренностей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна. Считаем ее возможной»,— уточнил господин Песков (цитата по ТАСС). О каких договоренностях речь, он не сказал.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что Россия подготовит и направит украинской стороне список условий для прекращения огня. Он не стал раскрывать подробности этого перечня и отметил, что переговоры «должны идти в закрытом режиме».

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций. По их итогам министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом на пути к урегулированию должна стать встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Москва «в целом удовлетворена результатом и готова продолжать контакты».

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».