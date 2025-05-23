Лавров назвал «неэлегантной» встречу Москвы и Киева в Ватикане

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о возможном проведении переговоров РФ и Украины в Ватикане. По его словам, эта встреча выглядит нереалистично, а сроки и место будущих переговоров еще не определены. Тем не менее, заверил министр, эта встреча все же состоится.

«Там фантазируют многие люди, когда, где (встреча.— “Ъ”) состоится. <...> Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно»,— заявил господин Лавров на конференции «Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов».

Глава российского МИДа пояснил, что речь идет о встрече двух православных государств «на католической площадке». Для Ватикана подобное мероприятие было бы некомфортно, убежден Сергей Лавров. Министр добавил, что у российской стороны «сейчас никаких идей» о месте проведения переговоров нет.

Ватикан действительно рассматривается как потенциальное место проведения второго раунда российско-украинских переговоров. 21 мая готовность организовать встречу подтвердил папа римский Лев XIV. Его инициативу поддержали многие европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Удобным для переговорного процесса посчитал Ватикан и госсекретарь США Марко Рубио. При этом, как утверждают источники Bloomberg, российская сторона тяготеет к продолжению диалога в Стамбуле.

О встрече в Стамбуле — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».