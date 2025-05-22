WSJ: следующие переговоры между РФ и Украиной пройдут в середине июня в Ватикане

Следующий этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в Ватикане в середине июня. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, во время разговора с руководством стран Европы 18 мая, президент США Дональд Трамп сказал, что направит госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога на переговоры, которые, как ожидается, состоятся в Ватикане.

Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 19 мая. После него Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной. Главы государств также обсудили возобновление торговых отношений после завершения боевых действий.

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