«Очередное испытание для Дональда Трампа»

Ватикан нам не подходит — Сергей Лавров назвал такой выбор места переговоров «не очень элегантным» для православных стран России и Украины. При всем при этом глава российского МИД выразил уверенность, что прямой диалог Москвы и Киева продолжится. Но вопрос о нелегитимности президента Владимира Зеленского остается на повестке дня. Тем временем банк JPMorgan прогнозирует завершение боевых действий к июлю. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предпочитает от прогнозов воздерживаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на конференции по вопросам исторических южнорусских земель, прокомментировал ситуацию вокруг переговорного процесса с Украиной. В Москве считают, что второй раунд консультаций состоится, также работа над проектом меморандума о будущем мирном соглашении находится в продвинутой стадии. Однако Россия не в восторге от перспективы встречаться в Ватикане. Кроме того, вопрос о нелегитимности Владимира Зеленского остается на повестке дня, так же как и проблема территорий требует решения.

Похоже, что позиция РФ не особо поменялась. Кремль настаивает именно на продолжении стамбульского процесса 2022 года. Можно рискнуть сказать, что место не слишком имеет значение, главное — чтобы были только Россия и Украина, никого больше. Тогда как и Киев, и ЕС, и Дональд Трамп выступают как раз за Ватикан. Все они готовы прислать туда представительные делегации. Впрочем, глава Белого дома в последнее время демонстрирует гибкость и готов в ряде случаев соглашаться с российскими требованиями. Однако на президента Соединенных Штатов оказывается серьезное давление: Европа, Украина и некоторые внутри США от него требуют жестких действий в отношении российской стороны, и такие голоса звучат с каждым днем все громче.

В этой связи можно рискнуть предположить, что решение Трампа ввести против ЕС 50-процентные пошлины связано в том числе и с этим. Союзники идут ему наперекор: Белый дом с Москвой мягко, а они санкции вводят и даже обвиняют, что он потворствует откровенно враждебному государству. Так что в общем и целом впереди для Дональда Трампа очередное испытание. Если он в очередной раз уступит и, скажем, согласится на Стамбул, это будет явно неоднозначно воспринято. Как бы то ни было, обмен пленными вроде бы состоялся.

По крайней мере, процесс этот стартовал, так что договоренности, похоже, соблюдаются. Вероятность срыва дальнейших переговоров велика, тем не менее шансов, что они состоятся, больше.

JPMorgan прогнозирует завершение боевых действий к июлю. Аналитики банка полагают, что противостояние перешло в эндшпиль. При этом возможны различные варианты развития событий, среди таковых наиболее вероятный так называемый грузинский: огонь прекращается, однако Украина после череды выборов и смены правительств оказывается в сфере российского влияния. Также есть корейский сценарий, израильский и даже белорусский. Мы не будем вникать в суть и спорить с уважаемыми банкирами, каждый может изучить доклад самостоятельно. Однако сколько было таких прогнозов, неблагодарное это дело. Слишком уж рискованно сейчас что-либо загадывать.

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Дмитрий Дризе