Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 134 боеприпасов и 92 БПЛА. В результате пострадали три человека. Повреждения получили 14 жилых объектов и восемь транспортных средств. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Бессоновка, Варваровка, Журавлевка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Орловка, Солнцевка, Солохи, Чайки, Черемошное и Ясные Зори выпустили 13 боеприпасов и 21 беспилотник. В селе Бессоновка в результате ударов БПЛА разрушения получили многоквартирный дом, административное здание, четыре служебных автомобиля, одна единица сельхозтехники. В селах Лозовое и Ясные Зори, а также в поселке Октябрьский вследствие атак дронов были повреждены по одному частному дому.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Беленькое, Березовка, Грузское и Зозули атаковали семью беспилотниками. В селе Березовка пострадал частный дом. В районе поселка Борисовка дрон ударил по легковушке — у транспортного средства поврежден кузов. Сегодня ночью в селе Грузское в результате атаки FPV-дрона сгорела надворная постройка.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Борки, Двулучное, Долгое, Селиваново и Соболевка нанесены удары 12 БПЛА. В поселке Уразово поврежден инфраструктурный объект связи.

Над Вейделевским районом система ПВО ликвидировала беспилотник. Пострадавших и повреждений нет.

В Волоконовском районе хутора Старый и Шаховка атаковали пятью дронами. Во втором населенном пункте повреждены две надворные постройки.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Безымено, Дроновка, Козинка, Пороз, Смородино и Сподарюшино выпустили 45 боеприпасов и шесть беспилотников. Сегодня ночью в Смородине в результате сброса взрывного устройства с БПЛА разрушения получил частный дом.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено попали под удары 50 боеприпасов и девяти дронов. В селе Колотиловка сгорели три частных дома.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселкам Маслова Пристань и Шамино, селам Вознесеновка, Графовка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Титовка и хуторам Бабенков, Марьино, Ржавец и Стадников выпустили 26 боеприпасов 31 беспилотник. Сегодня утром в областной клинической больнице в отделении реанимации скончалась мирная жительница, пострадавшая в результате удара дрона по легковушке в Шебекине 19 мая. Накануне в Шебекине из-за атаки БПЛА на частный дом были ранены две мирные жительницы и семилетняя девочка. Ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, гражданок отпустили на амбулаторное лечение. В доме повреждена кровля, также осколками посечен припаркованный рядом легковой автомобиль. В поселке Маслова Пристань в результате атак беспилотников разрушения получили два частных домовладения, в селе Вознесеновка — частный дом и надворная постройка, на хуторе Ржавец — легковушка, в районе поселка Шамино — спецтехника сельхозпредприятия, на хуторе Бабенков — инфраструктурный объект связи. Сегодня рано утром от очередных ударов БПЛА в селе Вознесеновка пострадала «Газель», в селе Муром — соцобъект и инфраструктурный объект связи, в селе Мешковое — частный дом и гараж.

Сутками ранее ВСУ атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 44 боеприпасов и 94 БПЛА. В результате пострадали два мирных жителя. Установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова