Два человека ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 44 боеприпасов и 94 БПЛА. В результате пострадали два мирных жителя. Разрушения получили 19 частных домов и десять транспортных средств, а также трактор. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Алексеевку атаковал один беспилотник — в частном домовладении горела надворная постройка. Также повреждены десять частных домов.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка, Октябрьский, Разумное, селам Бессоновка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Отрадное и Устинка выпустили два боеприпаса и 14 дронов. В поселке Разумное пострадали легковушка, социальный и коммерческий объекты, линия электропередачи, в поселке Малиновка — частный дом и надворные постройки, в селе Устинка — частное домовладение, в селе Отрадное — инфраструктурный объект связи. Поздно вечером в поселке Октябрьский после сброса взрывных устройств с БПЛА разрушения получили частный дом и два автомобиля. Сегодня рано утром в селе Бессоновка от удара FPV-дрона по территории предприятия повреждены административное здание и «Газель».

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Зозули и Стригуны попали под удар четырех беспилотников. В селе Зозули были повреждены три надворные постройки и машина.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Долгое и Шелаево подверглись атакам 19 БПЛА. В поселке Уразово нарушена линия электропередачи, в селе Двулучное повреждены административное здание, инфраструктурный объект связи, две надворные постройки и трактор.

Над Губкинским горокругом система ПВО ликвидировала четыре беспилотника, над Новооскольским округом — три, над Волоконовским районом — два, над Старооскольским горокругом и Чернянским районом — по одному. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе по селам Безымено, Головчино и Сподарюшино ударили с двумя боеприпасами и семью БПЛА. В селе Головчино из-за атаки дрона ранен мирный житель, он госпитализирован. В населенном пункте разрушения получили частный дом и четыре машины.

В Краснояружском районе поселки Красная Яруга, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье обстреляли 34 боеприпасами и атаковали 12 дронами. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Мешковое, Муром, Нежеголь, Ржевка и хутору Стадников выпустили шесть боеприпасов и 26 беспилотников. В городе Шебекино в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю пострадал мирный житель, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Машина повреждена. В селе Вознесеновка разрушения получили три частных дома, три надворные постройки, газовая труба и линия электропередачи. В селе Муром ночью из-за сброса взрывных устройств с беспилотника произошел пожар в частном доме. Сегодня утром в селе Зиборовка от удара FPV-дрона загорелся еще один частный дом — его потушили, домовладение получило повреждения. Также повреждена линия электропередачи. Без света остаются село Зиборовка и частично село Муром.

Сутками ранее ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 102 боеприпасов и 67 БПЛА. В результате пострадали три человека. Установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова