Пострадавшая от атаки БПЛА жительница Шебекина скончалась в реанимации

В Белгородской областной клинической больнице в отделении реанимации скончалась жительница Шебекина, пострадавшая 19 мая во время атаки дрона на легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В машине находилась еще одна мирная жительница. Она скончалась на месте в результате детонации БПЛА. Пострадавшую изначально доставили в Шебекинскую ЦРБ в «крайне тяжелом состоянии».

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Ульяна Ларионова