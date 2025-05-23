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обновлено 00:28

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 мая

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

00:28. ВСУ могли нанести удар по Льгову Курской области с помощью РСЗО HIMARS. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Военного управления СКР, который осмотрел место атаки.

00:21. До 16 выросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Льгову Курской области 22 мая. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Изначально сообщалось о 12 раненых.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 мая

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