Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 мая

00:28. ВСУ могли нанести удар по Льгову Курской области с помощью РСЗО HIMARS. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Военного управления СКР, который осмотрел место атаки.

00:21. До 16 выросло количество пострадавших в результате ракетного удара по Льгову Курской области 22 мая. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Изначально сообщалось о 12 раненых.