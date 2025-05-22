От удара дрона в Белгородской области пострадали три мирных жителя

В городе Шебекино Белгородской области дрон атаковал частный дом, ранив двух женщин и 7-летнюю девочку. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Женщин с баротравмами доставили в городскую больницу №2 Белгорода, а девочку с контузией — в детскую областную клиническую больницу. В результате атаки повреждена кровля дома и пострадал припаркованный автомобиль.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа дроны повредили окна и кровли двух домов. В хуторе Ржавец от удара БПЛА поврежден легковой автомобиль. В районе поселка Шамино дрон атаковал спецтехнику сельхозпредприятия, повредив колеса и инвентарь.

В селе Бессоновка Белгородского района зафиксировали трех дронов. Один из них повредил остекление административного здания и четыре служебных автомобиля другого сельхозпредприятия. Второй дрон нанес удар по многоквартирному дому, пробив кровлю. Третий беспилотник атаковал трактор, повредив его. В селе Ясные Зори дрон повредил кровлю частного дома, а в поселке Октябрьский — выбил окна и повредил кровлю и фасад.

В Борисовском районе в селе Березовка от удара дрона в жилом доме выбиты окна и пробита кровля. В районе поселка Борисовка дрон атаковал и повредил легковой автомобиль.

Анна Швечикова