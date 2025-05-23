Bloomberg: Россия и Украина могут провести второй раунд переговоров на следующей неделе

Второй раунд переговоров Москвы и Киева может пройти на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, встреча и место ее проведения зависят от России. Европейские лидеры и президент США Дональд Трамп рассматривают в качестве потенциального места встречи Ватикан. При этом российская сторона тяготеет к продолжению переговоров в Стамбуле, уточнил один из собеседников Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле в марте 2022 года

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Переговоры России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле в марте 2022 года

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Источники агентства сомневаются, что президент России Владимир Путин приедет в Ватикан или куда-либо еще для проведения переговоров. Привлекательнее для РФ, по убеждению источников, сейчас выглядят технические встречи делегаций. Bloomberg сообщает также, что американские чиновники настаивают на изменении состава российской группы. Например, они хотели бы избежать участия в переговорах помощника президента Владимира Мединского.

21 мая понтифик подтвердил инициативу Святого престола о проведении переговоров в Ватикане, ее поддержали многие страны ЕС, в том числе ФРГ в лице канцлера Фридриха Мерца. Представители Русской православной церкви, по данным Bloomberg, выступают против выбора Ватикана площадкой для переговоров.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренностей о проведении нового раунда переговоров пока нет. Он добавил, что стороны работают над реализацией задач, определенных по итогам встречи в Стамбуле 16 мая. Так, Россия и Украина уже обменялись списками граждан для обмена по формуле «1000 на 1000».

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