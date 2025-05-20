Защищенная связь

По итогам состоявшегося в понедельник, 19 мая, телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп занял максимально выгодную для Москвы позицию. Он фактически поддержал российскую формулу «сначала переговоры, а потом прекращение огня», отказался ужесточить санкции против России и подтвердил решимость развивать с ней «крупномасштабную торговлю». США не выходят из переговорного процесса, но дистанцируются от него, призывая Украину и Россию самостоятельно договариваться о мире. В Киеве и лагере его западных союзников царит разочарование в связи с «предательством» США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Инициировав беседу с Владимиром Путиным, Дональд Трамп оказался перед трудным выбором одного из трех альтернативных сценариев: продолжение взаимодействия с Россией по Украине, переход к конфронтации путем ужесточения санкций вместе с западными союзниками или отказ от дальнейшего участия в украинском урегулировании под лозунгом «чума на оба ваших дома».

Напряжение достигло своего пика после того, как лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии попытались предвосхитить беседу Владимира Путина и Дональда Трампа, проведя накануне свой разговор с президентом США и призвав его выступить единым фронтом с Украиной и Европой.

Эти ожидания по итогам саммита ЕС—Великобритания суммировал глава Европейского совета Антониу Кошта. «Мяч на стороне России. Вместе мы наращиваем давление на Россию, в том числе при помощи нового пакета санкций, чтобы усадить ее за стол переговоров. Россия должна согласиться на прекращение огня без предварительных условий»,— заявил он. «Я желаю всего хорошего в связи с разговором президентов Трампа и Путина. Мы энергично поддерживаем все усилия Трампа, направленные на прекращение конфликта»,— напутствовал Дональда Трампа Антониу Кошта.

Реальность введения новых американских санкций подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос журналистов. «Думаю, все варианты остаются на столе, да»,— заверила прессу госпожа Левитт.

Однако развязка оказалась полной неожиданностью для западных союзников США, обнулив их ожидания.

Письменное заявление президента США, сделанное им по горячим следам общения с российским лидером, показало, что беседа прошла совсем не по тем нотам, которые пытались в последний момент написать его западные союзники.

Комментируя более чем двухчасовую беседу с Владимиром Путиным, Дональд Трамп сообщил, что она прошла «очень хорошо». При этом его ключевые тезисы кардинально расходились с тем пониманием «хорошего», которое сформулировали накануне европейские лидеры. «Тон и дух разговора были превосходными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже»,— заявил господин Трамп, сразу призвав не искать в состоявшейся беседе с Владимиром Путиным новые поводы для негативных оценок.

Как следует из его комментария, решение о том, как и при каких условиях будут согласованы прекращение огня и завершение конфликта, должно быть принято в ходе прямых переговоров Москвы и Киева. Глава Белого дома отметил, что это должны будут сделать именно две стороны конфликта, «потому что они знают детали так, как их не может знать никто другой».

Таким образом, Дональд Трамп фактически поддержал российскую формулу «сначала переговоры, а потом прекращение огня», а также четко дал понять, что не видит никакого места за столом переговоров для представителей Европы, которые ранее настаивали на необходимости участия в переговорном процессе.

Перенесение центра тяжести на прямой диалог Москвы и Киева означает постепенное дистанцирование от украинского миротворчества и самих США, о возможности которого предупредил накануне вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы хотим видеть результаты. Мы хотели бы, чтобы Россия и Украина положили на стол переговоров реальное мирное предложение»,— заявил вице-президент США. По его словам, выход из тупика придется искать Москве и Киеву. «Мы попытаемся положить этому конец, но если не сможем, то в итоге скажем: "Знаете что, попытаться стоило, но больше мы этим заниматься не будем"»,— предупредил господин Вэнс.

Заявления Дональда Трампа после разговора с господином Путиным показали, что глава Белого дома выбрал именно этот сценарий.

Еще одним принципиально важным моментом стало неожиданное упоминание президентом США торгово-экономического сотрудничества с Россией, которому он готов дать зеленый свет. «Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с Соединенными Штатами, когда эта катастрофическая "кровавая баня" закончится»,— отметил господин Трамп, добавив, что он «с этим согласен». «У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен»,— напомнил он.

Таким образом, отказавшись возложить на Россию всю ответственность за тупиковую ситуацию на мирных переговорах и одновременно проявив интерес к деловому партнерству с Москвой, президент США отодвинул идею ужесточения санкций. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности принятия новых карательных мер против России, Дональд Трамп пояснил, что он не ужесточает санкции, чтобы не препятствовать процессу урегулирования конфликта.

«Я думаю, что есть шанс что-то сделать, и если поступить так (ввести санкции.— “Ъ”), то можно сделать все намного хуже»,— заявил он, впрочем не исключив, что «может наступить время, когда это произойдет».

При этом Дональд Трамп явно решил поставить точку в попытках европейских союзников перетянуть его на свою сторону.

В связи с этим он сообщил, что уже поставил Киев и его группу поддержки перед фактом договоренностей с Владимиром Путиным. «Я проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба, переговорив с ними сразу после телефонного разговора с президентом Путиным»,— отметил президент США.

Комментируя разговор лидеров США и России, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков назвал его особым моментом в мировой дипломатии. «Редко бывают разговоры такой продолжительности, когда ни один из президентов не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку»,— сообщил Юрий Ушаков. По его словам, президенты Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного прекращения огня между Россией и Украиной. Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе беседы вопрос о санкциях, Юрий Ушаков заявил: «Трамп упоминал, что в Сенате в принципе готов законопроект по поводу новых санкций, но сам он сторонник не санкций, а сторонник достижения тех или иных договоренностей».

Реакция мировых СМИ на разговор Владимира Путина и Дональда Трампа свидетельствует о том, что в лагере западных союзников царят шок и разочарование. «Санкции США теперь выглядят менее вероятными, чем когда-либо»,— отмечает газета The Times. «Вместо того чтобы наказывать Россию "зубодробительными" санкциями, на которые надеялись некоторые, он назвал звонок "превосходным" и заявил, что у России есть "огромная возможность" вести бизнес с США, если война закончится»,— пишет The Times о президенте Трампе.

Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщает, что западные лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре с господином Трампом перед его беседой с Владимиром Путиным, ошеломлены итогами беседы президентов США и России. В свою очередь, корреспондент британского телеканала Sky Джеймс Мэтьюз приходит к выводу, что президент Трамп «предал Украину» и «подвергает ее еще большей опасности».

Сергей Строкань