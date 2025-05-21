Папа римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры РФ и Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела телефонный разговор с папой римским Львом XIV о решении конфликта на Украине. Он подтвердил готовность принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане. Об этом говорится на сайте правительства Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters Папа римский Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Встреча состоялась после разговора госпожи Мелони, а также других руководителей стран Европы, с президентом США Дональдом Трампом.

Перед переговорами с представителями Европы, 19 мая, Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Беседа продлилась более двух часов. Президенты обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Господин Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом.

Подробнее о разговоре — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Поздравленье — мать ученья».