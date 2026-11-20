По оценке МИД РФ, решение было принято без предварительных консультаций с Москвой и может негативно отразиться на экономике и социальной сфере, прежде всего в приграничных районах Эстонии. В МИД также заявили о нарушении интересов российских соотечественников, проживающих в регионе. Российская сторона оставила за собой возможность ответных политических и дипломатических шагов.