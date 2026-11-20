МИД России вызвал представителя Эстонии из-за закрытия погранпереходов
Временный поверенный в делах Эстонии в Москве вызван в Министерство иностранных дел России. Ему намерены передать позицию Москвы в связи с решением Таллина прекратить работу пунктов пропуска на российско-эстонской границе. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
В министерстве действия эстонских властей расценили как недружественный шаг, способный усилить напряженность в отношениях двух стран и во всем Балтийском регионе. Поводом для закрытия переходов Таллин назвал предполагаемую попытку поджога предприятия оборонной промышленности Threod Systems, к организации которой эстонская сторона причисляет российские спецслужбы. Москва считает эти обвинения необоснованным предлогом для усиления конфронтации.
По оценке МИД РФ, решение было принято без предварительных консультаций с Москвой и может негативно отразиться на экономике и социальной сфере, прежде всего в приграничных районах Эстонии. В МИД также заявили о нарушении интересов российских соотечественников, проживающих в регионе. Российская сторона оставила за собой возможность ответных политических и дипломатических шагов.
О планах закрыть все пограничные переходы с Россией с 1 декабря министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объявил 16 ноября. В тот же день эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Таллине.