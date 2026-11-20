Президент также посоветовал гражданам беречь уже имеющиеся деревенские дома и приусадебные участки. По его мнению, загородная недвижимость позволит семьям проводить больше времени на природе, заниматься хозяйством и приучать детей к сельской жизни. Он подчеркнул, что село — это основа питания и одежды страны, и напомнил молодежи, что «бульба растет не в айфонах, а на земле».