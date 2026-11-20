Лукашенко словами «батьку услышали» похвалил россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян, которые покупают дома в белорусских деревнях, и призвал соотечественников брать с них пример. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Гродненскую область.
«Россияне молодцы. Они батьку услышали. И наплыв большой. Уже за Минск сюда к вам приближаются. Они скупают все эти домики маленькие. И это не бедные люди прежде всего. Они строят там нормальный дом. И в большинстве случаев они с детьми бывают там»,— сказал господин Лукашенко (цитата по сайту пресс-службы).
По словам господина Лукашенко, россияне приобретают небольшие деревенские дома, обустраивают участки и возводят новое жилье, куда приезжают с детьми. Президент отметил, что в республике остается немало пустующих домов, которые продаются «за копейки». Он призвал белорусов не откладывать покупку недвижимости в сельской местности, покупать землю и «потихоньку развивать свое гнездо».
Президент также посоветовал гражданам беречь уже имеющиеся деревенские дома и приусадебные участки. По его мнению, загородная недвижимость позволит семьям проводить больше времени на природе, заниматься хозяйством и приучать детей к сельской жизни. Он подчеркнул, что село — это основа питания и одежды страны, и напомнил молодежи, что «бульба растет не в айфонах, а на земле».