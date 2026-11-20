ЦБ предлагает значительно расширить границы тарифного коридора в ОСАГО, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора 20 ноября. Причем в отношении нижней границы регулятор предлагает радикальное решение — для всех категорий транспортных средств и автовладельцев она устанавливается в размере 1 руб. Вместе с тем ЦБ предлагает значительно поднять верхнюю границу тарифного коридора (на 20–35%). Для частных владельцев легковых автомобилей верхняя граница коридора поднимется с 8,67 тыс. руб. до 10,4 тыс. руб., для владельцев мотоциклов — с 4,26 тыс. руб. до 5,11 тыс. руб. Для легковых автомобилей юрлиц верхняя граница увеличится с 6,58 тыс. руб. до 8,88 тыс. руб., для такси — с 18,12 тыс. руб. до 24,46 тыс. руб., для грузовиков (до 16 тонн) — с 13,7 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб.