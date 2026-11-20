ОСАГО по рублю
После изменения тарифного коридора стоимость ОСАГО может вырасти на 10–15%
Банк России пошел на радикальное изменение базовой ставки тарифа по ОСАГО — нижнюю границу предлагается установить на символическом уровне в 1 руб. Регулятор рассчитывает, что оплачивать расходы страховщиков будут высокорисковые водители, для которых верхняя граница тарифного коридора поднимется на 20–35%. Однако, по мнению страховщиков и экспертов, страхователи вряд ли увидят значимое снижение цен, а в среднем стоимость ОСАГО может вырасти на 10–15%.
ЦБ предлагает значительно расширить границы тарифного коридора в ОСАГО, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора 20 ноября. Причем в отношении нижней границы регулятор предлагает радикальное решение — для всех категорий транспортных средств и автовладельцев она устанавливается в размере 1 руб. Вместе с тем ЦБ предлагает значительно поднять верхнюю границу тарифного коридора (на 20–35%). Для частных владельцев легковых автомобилей верхняя граница коридора поднимется с 8,67 тыс. руб. до 10,4 тыс. руб., для владельцев мотоциклов — с 4,26 тыс. руб. до 5,11 тыс. руб. Для легковых автомобилей юрлиц верхняя граница увеличится с 6,58 тыс. руб. до 8,88 тыс. руб., для такси — с 18,12 тыс. руб. до 24,46 тыс. руб., для грузовиков (до 16 тонн) — с 13,7 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб.
По мнению ЦБ, новые значения тарифного коридора позволят более взвешено оценивать стоимость полиса.
Установление нижней границы в размере 1 руб. «расширит возможности по снижению стоимости полисов для самых аккуратных и безаварийных страхователей за счет использования более низкой базовой ставки», считает регулятор. При этом изменение верхней границы коридора необходимо для сохранения справедливого ценообразования и сдерживания роста цен на полисы для аккуратных и опытных водителей в условиях роста стоимости запчастей и увеличения размеров выплат.
По данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), объем взносов по ОСАГО по итогам девяти месяцев 2026 года составил 262,7 млрд руб., общая сумма выплат превысила 200 млрд руб. Вместе с тем, как отмечает директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов, в среднем по рынку объем выплат с учетом расходов страховщиков на ведение дел уже приблизился к 100% сборов. В ряде регионах убыточность уже превышает 100%, отмечают в страховых компаниях. Ранее страховщики обсуждали с регулятором расширение тарифного коридора, чтобы снизить убыточность этого сегмента. Однако предложения участников рынка были более сдержанными.
Помимо изменения тарифного коридора Банк России предлагает устанавливать отдельный коэффициент территорий для транспорта юридических лиц. Ранее он был един для частных лиц и компаний. Коэффициент для обычных водителей предлагается снизить для 32 городов (в 23 субъектах), где сокращается убыточность по ОСАГО, и повысить для 39 территорий (в 12 субъектах) с высоким уровнем убыточности. По данным Российского союза автостраховщиков, на конец сентября 2026 года действовало 43,6 млн договоров ОСАГО. При этом доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул (по высокорискованным водителям), за девять месяцев составила 10,4%.
Однако страхователи вряд ли увидят значительное снижение цены, считают страховщики и эксперты.
«Даже для тех, кто никогда не попадает в аварии, она не станет настолько низкой, чтобы не позволить страховщикам работать»,— считает эксперт Народного фронта Ольга Позднякова. Изменение границ тарифного коридора не означает автоматического применения страховщиками минимального или максимального из установленных значений, отмечают в РСА. Базовый тариф — один из элементов, учитываемых при расчете страховой премии. Страховая премия также напрямую зависит от ряда коэффициентов, среди которых стаж водителя.
В связи с этим страховые компании продолжат получать прибыль за счет тарифа. «Страховщики будут и дальше зарабатывать на ОСАГО, пытаясь поднимать стоимость страхования для всех категорий водителей, но в первую очередь для аварийных»,— уверен глава НСИС Николай Галушин. По мнению Юрия Стрекалова, следствием изменения тарифного коридора будет постепенный рост средней премии в ОСАГО. После ожидаемого расширения, а также снижения минимального порога базового тарифа рост составит в пределах 10–15%, оценивает эксперт.