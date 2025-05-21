МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Еревана и Баку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Ереван подтвердил готовность содействовать нормализации отношений Армении и Азербайджана. Об этом сообщил российский МИД. Стороны также договорились укреплять политическое и торгово-экономическое сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Подтверждена готовность России и далее оказывать содействие процессу армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 гг. Условлено нарастить усилия по реализации возможностей Платформы регионального сотрудничества ''3+3'', призванной обеспечить решение проблем Южного Кавказа силами самих государств региона и их ближайших соседей»,— говорится в заявлении российского МИДа.

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Армению 20 мая. Сегодня он провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном. Российский министр подчеркнул, что страны прошли стадию взаимных обид и недоверия, а его встречи в Ереване оказались полезными и откровенными.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Армения возвращаются на протоптанную дорожку».

Лусине Баласян