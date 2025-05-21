Глава МИД Армении назвал продуктивными переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что переговоры с его российским коллегой Сергеем Лавровым прошли в конструктивном ключе. Армянский министр подчеркнул, что Ереван не планирует менять формат союзнических отношений с Москвой. Однако, по его словам, прежние механизмы взаимодействия «не всегда работали в полной мере».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Готовимся ли мы к переформатированию наших союзнических отношений с Российской Федерацией? Я хочу сказать очень прямо: нет. Наши обязательства и права четко прописаны на бумаге, подписаны, ратифицированы, и их никто не отменял. В то же время в Армении есть опасения, что механизмы не всегда работали в полной мере, но это уже совсем другой вопрос»,— сказал Арарат Мирзоян на пресс-конференции в Ереване.

Он отметил, что Россию и Армению связывают «крепкие партнерские узы», экономическое сотрудничество и «тесные культурные связи». При этом он признал наличие проблем в отношениях стран. «Есть вопросы, которые воспринимают в Армении иначе, есть вопросы, воспринимаемые иначе в России... У нас есть два выбора: опираться на различия и дальнейшее развитие отношений направить в более негативное русло или опираться на общие интересы»,— заметил глава армянского МИДа.

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Армению 20 мая. Сегодня он провел переговоры с Араратом Мирзояном. Позднее, как ожидается, господин Лавров встретится с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Лусине Баласян