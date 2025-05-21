Пашинян на встрече с Лавровым заявил о хорошей динамике отношений с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что позитивно оценивает динамику отношений стран. Стороны обсудили вопросы армяно-российской повестки, сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, региональную и международную безопасность.

«Я думаю, что у нас хорошая динамика, и настроены на дальнейшее развитие этой динамики, и ваш визит хороший повод для этого»,— сказал Никол Пашинян на встрече. Как сообщила его пресс-служба, Сергей Лавров поблагодарил армянского премьера за прием и заявил о готовности России развивать отношения с Армений.

Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Армению 20 мая. Сегодня он провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном и президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Российский министр подчеркнул, что страны прошли стадию взаимных обид и недоверия, а его встречи в Ереване оказались полезными и откровенными.

После военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года армянские власти обвинили союзников по ОДКБ, в которую входит и Россия, в невыполнении их обязательств и вместе с тем усилили прозападную риторику. Москва претензии Еревана отвергла. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл отношения стран в 2024 году непростыми. Никол Пашинян отмечал, что власти не планируют разрывать или портить отношения с Россией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Армения возвращаются на протоптанную дорожку».

Лусине Баласян