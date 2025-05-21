Лавров на встрече с президентом Армении передал привет от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном передал ему привет от российского президента Владимира Путина. Господин Лавров подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества стран необходимо быть открытыми и честными друг с другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация президента Армении Фото: Администрация президента Армении

«Несмотря на известные события, в какой-то степени недопонимания, наши руководители договорились осенью 2024 г. восстановить в полном объеме наши контакты. По крайней мере, в том, что касается Министерства иностранных дел, мы это поручение выполняем. Вам наверняка доложат, но наша первая оценка такая: полезный, откровенный разговор, не пытаясь "затушевывать" какие-то нюансы, где мы не вполне совпадаем на 100% в наших позициях»,— сказал Сергей Лавров на встрече с армянским президентом.

После встречи с главой армянского МИДа Араратом Мирзояном в Ереване Сергей Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию взаимных обид и недоверия. Господин Мирзоян, в свою очередь, признал наличие проблем в отношениях стран. При этом он выступил за дальнейшее развитие сотрудничество с опорой на общие интересы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Армения возвращаются на протоптанную дорожку».

Лусине Баласян