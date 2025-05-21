Россия и Армения возвращаются на протоптанную дорожку

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20−21 мая впервые за несколько лет посетил Ереван. В ходе контактов никто не скрывал, что в последние годы между Россией и Арменией было немало проблем, которые привели к охлаждению отношений. И хотя переговоры показали, что стороны так и остались при своем по многим вопросам, Сергей Лавров констатировал: «взаимные обиды» теперь в прошлом. С подробностями из Еревана — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам встречи в Ереване

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Внимание к двухдневному визиту Сергея Лаврова в Армению было приковано задолго до того, как министр прибыл в Ереван. И речь не только об информационном пространстве. Во вторник, 20 мая, местные активисты с плакатами провокационного содержания ждали гостей из России у аэропорта Звартноц. Новостной сайт 1in.am опубликовал видео с протестующими и министерским кортежем. «Лаврова встретили протестом в Ереване»,— утверждалось в подписи. Однако в этой истории был один нюанс: российский министр на тот момент до Еревана еще не долетел. Пикетчики обознались: это был кортеж министра обороны Ирана.

Неудавшейся акцией протеста дело не кончилось. Утром 21 мая господина Лаврова ожидало другое представление, которое на этот раз он мог лицезреть воочию.

У главного входа в здание МИДа его все утро ожидали несколько десятков протестующих с флагами Евросоюза и Армении. В руках у них были те же провокационные плакаты, «Россия, вон из Армении!» — скандировали демонстранты.

На пресс-конференции по итогам переговоров глава армянского МИДа Арарат Мирзоян дал понять, что официальная позиция не совпадает со взглядами тех граждан, которые собрались у стен внешнеполитического ведомства. «Речь идет о многолетних отношениях, построенных на союзничестве,— напомнил господин Мирзоян.— Я не хочу отрицать существование проблем. Но если мы хотим, чтобы разговор был искренним, честным, мы делаем выбор. Основываться на различиях и направлять отношения в негативное русло? Или все же на том, что нас объединяет и развивает отношения в конструктивном ключе?» После этого министр сам же ответил на свой вопрос: «У нас имеются крепкие дружные связи с Россией, крепкие культурные связи, и мы можем развивать отношения, опираясь на то хорошее, что в них есть».

Как пояснил господин Мирзоян, прежде всего он имел в виду экономические отношения и взаимную торговлю, которая в прошлом году выросла в 1,6 раза — до рекордных $11,7 млрд. Подчеркнув, что это почти треть всего товарооборота Армении, Сергей Лавров со своей стороны обратил внимание на усилия армянских властей по обеспечению интересов представителей российской деловой среды. И выразил надежду на то, что содействовать развитию торгово-инвестиционных связей Армения будет и впредь. Кроме того, он не упустил шанс высказаться на тему Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), которое, как заверил господин Лавров, служит «дополнительным залогом устойчивости экономики и роста благосостояния» двух стран. По словам российского министра, такого же мнения о ЕАЭС придерживаются и в Армении.

Примечательно, что еще недавно такой уверенности в МИД России не было.

Месяц назад замглавы ведомства Михаил Галузин фактически подверг сомнению будущее Армении в ЕАЭС на фоне открытых устремлений республики в Евросоюз.

Комментируя законопроект на эту тему, который парламент республики 26 марта принял во втором чтении, господин Галузин заявил: с точки зрения Москвы, состоять одновременно в таких двух разнонаправленных объединениях, как ЕС и ЕАЭС, невозможно, и Еревану придется сделать выбор.

На пресс-конференции в среду российские журналисты не обошли эту тему стороной, спросив господина Мирзояна, как его страна собирается совмещать членство в двух структурах. Ответ был коротким: «Армения не подавала заявление на членство в ЕС. В этом направлении переговоры не ведутся. И вопросов, которые могли бы возникать в этом контексте, просто нет».

Иным образом обстояла ситуация с другой темой, которая два с половиной года назад послужила триггером для разлада Армении и России,— Нагорным Карабахом. По-видимому, решив, что другого шанса расставить все точки над i может и не представиться, журналист армянского издания Factor задал целую серию острых вопросов по Карабаху и смежным проблемам.

В частности, он спросил Арарата Мирзояна, как можно «так тепло» принимать коллегу из Москвы с учетом того, что российское оружие использовалось Азербайджаном в конфликтах.

В ответ на это Арарат Мирзоян заявил, что на правах хозяина встречи не может себе позволить оказать другой прием, особенно с учетом долгой истории союзнических отношений Москвы и Еревана. Сергей Лавров же не преминул напомнить: «Армения практически все годы после обретения независимости использовала российское оружие, в том числе для в свое время захвата семи районов, на которые она никогда не претендовала официально». Оружие использовалось также для сооружения фортификационных и боевых линий, «которые показывали, что расчет был на очень длительное удержание этих территорий», сказал он. И заключил: «Во многих странах есть наше оружие, это не означает, что везде его используют с теми целями, которые отвечали бы принципам, устраивающим всех».

Господин Лавров также подробно изложил свое видение того, как Россия пыталась содействовать урегулированию карабахского вопроса в течение последних 20 лет и как это делала на площадке Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в период интенсификации боевых действий со стороны Баку. И, отметив, что Россию никто не может упрекнуть в бездеятельности, выразил мнение: решения, которые предлагало российское руководство — в частности, вернуть Азербайджану пять районов и отложить вопрос о статусе Карабаха,— в любом случае «лучше, чем то, что сейчас получилось».

Хотя вопрос о Карабахе и был адресован Сергею Лаврову, его армянский коллега не смог остаться в стороне от обсуждения. «Это один из тех случаев, когда две наши страны, имея согласие и единое видение в целом ряде вопросов, тем не менее расходятся во взглядах»,— признал он, пояснив, что говорит о нападении азербайджанцев на Джермук в сентябре 2022 года. Господин Мирзоян напомнил, что предложения, с которыми тогда выступили союзники по ОДКБ, не удовлетворили Армению и «это повлияло на дальнейшие события, в том числе замораживание членства в ОДКБ».

Так или иначе, министры разошлись на вполне оптимистичной ноте, пожав друг другу руки. А позднее на встрече со студентами и преподавательским составом Российско-армянского университета в Ереване Сергей Лавров заверил, что переговоры подтвердили: Москва и Ереван оставили в прошлом «стадию взаимных недоверий или взаимных обид».

Анастасия Домбицкая