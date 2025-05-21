Лавров: Россия и Армения прошли стадию взаимных обид и недоверия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию взаимных обид и недоверия. Главным итогом своего визита в Ереван он назвал тот факт, что стороны «перевалили за черту», на которой не хватало откровений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД Армении Фото: МИД Армении

«Наши переговоры в МИДе сегодня и встреча с президентом подтвердили, что мы переходим стадию взаимных недоверий или взаимных обид, и понимаем, что это совершенно бессмысленно, потому что есть реальные факты, и мы будем исходить из них»,— сказал Сергей Лавров журналистам в Ереване.

Российский министр подчеркнул, что Россия и Армения максимально откровенно обсуждают вопросы, по которым их позиции различаются. В последние годы, по его словам, в отношениях стран «возникли нюансы в позициях по тому, как стороны видят дальнейшее развитие отношений, отношений союзничества и стратегического партнерства, включая союзничество в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС».

После военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года армянские власти обвинили союзников по ОДКБ, в которую входит и Россия, в невыполнении их обязательств и вместе с тем усилили прозападную риторику. Москва претензии Еревана отвергла. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл отношения стран в 2024 году непростыми. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что власти не планируют разрывать или портить отношения с Россией.

Лусине Баласян