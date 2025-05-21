Минобороны: силы ПВО сбили 30 украинских дронов за три часа

С 15:00 до 18:00 мск силы ПВО уничтожили и перехватили над разными регионами России 30 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. 11 дронов сбили над Орловской областью, по пять — над Брянской и Курской областями, четыре — над Москвой и Московской областью. Еще два БПЛА — над Тульской областью, по одному — над Владимирской, Калужской и Рязанской.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 18 сбитых беспилотниках на подлете к городу с начала дня. В 18:30 мск в Росавиации объявили о возобновлении работы аэропорта Шереметьево. Введенные с 18:25 мск ограничения на полеты в Домодедово и Жуковском продолжают действовать. Кроме того, из-за угрозы ударов БПЛА в Тульской, Владимирской и Липецкой областях отключили мобильный интернет.

С 11:30 до 15:00 мск 21 мая силы ПВО сбили еще 34 украинских беспилотника над шестью регионами России. 15 дронов уничтожены над Орловской областью, семь — над Курской, шесть — над Тульской, три — над Московской, два — над Рязанской, один — над Брянской.