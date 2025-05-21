Минобороны: силы ПВО сбили за 3,5 часа 34 беспилотника над регионами России

Минобороны России заявило, что с 11:30 до 15:00 мск силы ПВО сбили беспилотники над шестью регионами России. Всего уничтожено 34 БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как уточнило ведомство, 15 беспилотников сбиты над Орловской областью, еще семь — над Курской. Шесть БПЛА уничтожены над Тульской областью, три — над Московской, два — над Рязанской, один — над Брянской.

В подмосковном Домодедово обломки сбитого беспилотника упали на территории детского сада. Пострадавших нет. Губернатор Орловской области Андрей Клычков также сообщал, что пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА нет. Глава региона уточнил, что за ночь и утро силы ПВО сбили 53 беспилотника.

На фоне угрозы атаки БПЛА в Тульской, Владимирской и Липецкой областях отключили мобильный интернет. Операторы связи сообщали «РИА Новости», что мобильная связь может работать с перебоями и в Московской области.

Росавиация сообщала о прекращении работы московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Жуковский, а также Владимира, Калуги, Иваново, Ярославля и Костромы. Ограничения на прием и отправку судов в некоторых из них продолжают действовать.