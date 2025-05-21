Число сбитых около Москвы БПЛА увеличилось до 18

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили еще четыре беспилотника на подлете к городу. За полчаса до этого он сообщал о еще семи уничтоженных БПЛА. Всего с начала дня вблизи Москвы уничтожили 18 беспилотников.

С 18:25 мск работу приостановили аэропорты Домодедово и Жуковский. Они закрывают прием и отправку воздушных судов третий раз за день. Также дважды прекращал работу аэропорт Шереметьево. Петербургский Пулково предупреждал о возможных задержках вылетов самолетов в Москву.

В подмосковном Домодедово фрагмент сбитого беспилотника упал на территории детского сада. Никто не пострадал.