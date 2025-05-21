Аэропорт Шереметьево возобновил работу

В московском аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Авиагавань приостанавливала работу примерно на полтора часа.

Сегодня ограничения в Шереметьево уже вводили, позднее их сняли. Приостанавливали работу также аэропорты Домодедово и Жуковский. С 18:25 мск там вновь действуют ограничения на полеты.

На подлете к Москве за день сбили 16 беспилотников. О последних двух уничтоженных БПЛА мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале не более получаса назад.