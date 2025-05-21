Работу аэропортов Домодедово и Жуковский приостановили второй раз за день

Аэропорты Домодедово и Жуковский с 15:44 мск временно не принимают и не выпускают воздушные суда, сообщает Росавиация. Их работа приостанавливается второй раз за день. В прошлый раз обе воздушные гавани возобновили работу в 14:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов... в аэропортах Домодедово и Жуковский»,— сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В петербургском аэропорту Пулково предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании для рейсов в Москву и из Москвы.