Силы ПВО сбили над Орловской областью еще 30 беспилотников

Над территорией Орловской области силы противовоздушной обороны сбили еще 30 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков. Экстренные службы работают на местах падения обломков БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествия ведутся оперативные проверки»,— сообщил глава региона.

Ранее господин Клычков уточнил данные по массированной атаке дронов на регион минувшей ночью и утром. Сообщалось об уничтожении средствами ПВО более полусотни беспилотников, при этом в городе Болхове в результате атаки были повреждены несколько частных домов и здание завода полупроводниковых приборов.