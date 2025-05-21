В Шереметьево, Домодедово и Жуковском сняты ограничения на работу

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на выпуск и прием самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Там напомнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на взлет и посадку самолетов в Домодедово и Жуковском действовали с 13:00. В Шереметьево с 13:26 не принимали рейсы, но выпускали по согласованию. Временный запрет на прием и выпуск судов продолжает действовать в аэропортах Калуги, Иваново, Владимира, Ярославля и Костромы.

Перед введением ограничений Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин отчитывались об атаках беспилотников на российские регионы. Больше всего БПЛА было сбито над Орловской областью — 30. При подлете к столице уничтожили три БПЛА. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

Екатерина Отрашкевич